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Риттершпорн Фридрих Георг Александр Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Риттершпорн Фридрих Георг Александр Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru

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