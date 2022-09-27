Орлинков Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлинков Николай Васильевич

Орлинков Николай Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Орлинков Николай Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1901
05.01.1954
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
1870
1944
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
1900
26.12.1944
Мишковка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
1871
Неизвестно
Мишковка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Неизвестно
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close