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Ваину Михкел Дионис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ваину Михкел Дионис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Перновский уезд, Ст. Феннернской

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