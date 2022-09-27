Чапалов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧапалов Иван

Чапалов Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чапалов Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Невельский уезд, Топорской, д. Мякошен

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.