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Фролик Давид Ульянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фролик Давид Ульянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Бурзянской

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