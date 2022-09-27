Сторожевский Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСторожевский Кирилл

Сторожевский Кирилл

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сторожевский Кирилл
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Туровск., д. Могильники

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.