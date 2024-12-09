Милентьев Александр Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилентьев Александр Ив.

Милентьев Александр Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Милентьев Александр Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Симбирский уезд, г. Симбирск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.