Коршунов Степ. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршунов Степ. Федор.

Коршунов Степ. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коршунов Степ. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Ильинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.