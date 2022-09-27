Ахупьянов Шавирьян Ахуньянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхупьянов Шавирьян Ахуньянович

Ахупьянов Шавирьян Ахуньянович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ахупьянов Шавирьян Ахуньянович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Царёвский уезд, Колбовск.в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.