Мальков Кон. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальков Кон. Андр.

Мальков Кон. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мальков Кон. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Петрокаменской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.