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Пирцхалашвили Кирилл

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пирцхалашвили Кирилл
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Озургетский уезд, с. Неликут

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