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Дьяченко Илья Сидор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дьяченко Илья Сидор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Утянской, д. Плотавы

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