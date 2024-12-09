Юдин Дм. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин Дм. Вас.

Юдин Дм. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Юдин Дм. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Дмитровский уезд, Гульневской, Путятина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.