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Назаров Федор Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Назаров Федор Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Спасский уезд, Шатрищенской

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1885
Неизвестно
Малые Гулынки, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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