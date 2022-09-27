Новоселов Мих. Матв. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоселов Мих. Матв.

Новоселов Мих. Матв.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новоселов Мих. Матв.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Михайловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.