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Яновский Никод. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яновский Никод. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, мещ. гор., Городка.

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