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Пантелеев Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пантелеев Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Кузнецкий уезд, Красноярск., с. Кеклут.

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