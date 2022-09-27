Абрамович Фукс Карл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамович Фукс Карл.

Абрамович Фукс Карл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Абрамович Фукс Карл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Егорьевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.