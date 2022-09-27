Лапоть Климент. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапоть Климент. Ив.

Лапоть Климент. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лапоть Климент. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Дисненский уезд, Поставской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.