Шахрай Яков Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШахрай Яков Семенович

Шахрай Яков Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шахрай Яков Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Харьковецкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.