Никав Александр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикав Александр.

Никав Александр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никав Александр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Зугдидский уезд, Зугдидское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.