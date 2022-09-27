Ломенко Тим. Никиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоменко Тим. Никиф.

Ломенко Тим. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ломенко Тим. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Каменской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.