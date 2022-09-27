Федечнин Карп Авт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедечнин Карп Авт.

Федечнин Карп Авт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федечнин Карп Авт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Кромский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.