Абросимов Тимофей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбросимов Тимофей Семенович

Абросимов Тимофей Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Абросимов Тимофей Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, с. Ишины

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.