Беляков Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Василий Егорович

Беляков Василий Егорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Беляков Василий Егорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Богородская вол., д. Мокрый Майдан

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.