Паукшталь Андр. Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаукшталь Андр. Як.

Паукшталь Андр. Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Паукшталь Андр. Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Лынтупская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.