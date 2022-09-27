Зубенко Пав. Малаф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубенко Пав. Малаф.

Зубенко Пав. Малаф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зубенко Пав. Малаф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Чаусский уезд, Радомльс Щепетово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.