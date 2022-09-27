Квас Аполоний Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвас Аполоний Дмитр.

Квас Аполоний Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Квас Аполоний Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Никольская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.