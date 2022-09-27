Щукин Савва Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукин Савва Егор.

Щукин Савва Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щукин Савва Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Никольского, Киншевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.