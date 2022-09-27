Густинович Василий Капитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГустинович Василий Капитонов

Густинович Василий Капитонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Густинович Василий Капитонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Мозырский уезд, Лучинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.