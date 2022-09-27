Мысляев Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМысляев Александр Егорович

Мысляев Александр Егорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мысляев Александр Егорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, с. Губернского

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.