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Брехарев Харит. Лукьян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Брехарев Харит. Лукьян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, с. Андреевки

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