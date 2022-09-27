Шацких Алексей Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШацких Алексей Тимофеев

Шацких Алексей Тимофеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шацких Алексей Тимофеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Истобенской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.