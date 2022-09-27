Гордеев Фома Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеев Фома Ильич

Гордеев Фома Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гордеев Фома Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.