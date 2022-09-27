Актемиров Егор Терент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАктемиров Егор Терент.

Актемиров Егор Терент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Актемиров Егор Терент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, с. Сергеевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.