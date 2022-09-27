Саенко Иван Тихон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаенко Иван Тихон.

Саенко Иван Тихон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саенко Иван Тихон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Путивльский уезд, Послобад. д. Александр.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.