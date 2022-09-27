Рябоконь Мих. Кузьм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябоконь Мих. Кузьм.

Рябоконь Мих. Кузьм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рябоконь Мих. Кузьм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Губовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.