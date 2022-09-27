Медяник Филипп Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедяник Филипп Серг.

Медяник Филипп Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Медяник Филипп Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Двуречанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.