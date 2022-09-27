Купцов Владим. Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупцов Владим. Иван.

Купцов Владим. Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Купцов Владим. Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Костринской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.