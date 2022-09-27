Егорченков Вас. Ник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорченков Вас. Ник.

Егорченков Вас. Ник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Егорченков Вас. Ник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Егорьевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.