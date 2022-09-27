Иванов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Константин

Иванов Константин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Константин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Дивовская, д. Михайловск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.