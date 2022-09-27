Гусь Арскель Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусь Арскель Степ.

Гусь Арскель Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гусь Арскель Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Коротнянская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.