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Владимиров Андрей Владимирович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Владимиров Андрей Владимирович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Копыревщинская, д. Зыбова

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