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Мясоедов Куз. Фавров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мясоедов Куз. Фавров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Михайловщинской

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