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Яковлев Афан. Федот.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яковлев Афан. Федот.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Таловской

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