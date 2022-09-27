Сливченко Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСливченко Иосиф

Сливченко Иосиф

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сливченко Иосиф
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, д. строя Липфан.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.