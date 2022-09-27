Казаренко Артемий Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаренко Артемий Гордеевич

Казаренко Артемий Гордеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Казаренко Артемий Гордеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Благодарненский уезд, Николинобалкск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.