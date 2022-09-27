Дудников Афон. Карп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудников Афон. Карп.

Дудников Афон. Карп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дудников Афон. Карп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Новгородской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.