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Пресняков Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пресняков Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкой, с. Б…

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