Осмоловской Егор Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсмоловской Егор Ив.

Осмоловской Егор Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Осмоловской Егор Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Климовичский уезд, Тимановск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.